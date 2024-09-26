Muğla'da Akdeniz keşiş foku heykeli açıldı

Muğla'nın Ortaca İlçesinde Akdeniz Keşiş Foku heykelinin açılışı yapıldı.

Nesli tehlike altındaki türlerden Akdeniz Keşiş Fokuna (Monachus monachus) ev sahipliği yapan Sarıgerme'de, Akdeniz Koruma Derneği, TUI Care Foundation iş birliği ve Ortaca Belediyesi destekleriyle Akdeniz Keşiş Foku Heykeli açılışı gerçekleşti.

Sarıgerme bölgesinde halkı bilgilendirmek, türün yaşam alanlarının korunması adına yerli ve yabancı turistlerin farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan Akdeniz keşiş foku heykeli Sarıgerme Halk Plajı'na yerleştirildi.

Heykel, bölge halkı ve turistlerin ilgisini çekerek, türün karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Açılışta konuşan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Akdeniz Koruma Derneği'nin nesli tehlike altındaki türlere yönelik çalışmalarına dikkat çekerken Akdeniz keşiş fokunun sayılarının giderek azaldığını söyledi.

Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya ise Sarıgerme'nin sahip olduğu eşsiz doğaya dikkat çekti ve bu heykelin türü korumak için bir işaret olması gerektiğini vurguladı.