Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Ahmet Aslan, Brazao, Dimitrov, Seferi, Puşcaş,
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Alioui, Manev, Aimbetov, Abdulsamet Burak, Salih Kavrazlı, Maestro, Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan
Gol: Dk. 13 Puşcaş (Sipay Bodrum FK)
MUĞLA
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