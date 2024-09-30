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        Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Datça ilçesince otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:20
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        Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Datça ilçesince otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İskele Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 badem ile bir zeytin ağacı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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