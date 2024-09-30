Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Datça ilçesince otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Datça ilçesince otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
İskele Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 badem ile bir zeytin ağacı zarar gördü.
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