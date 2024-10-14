"Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu ayağa kaldırılıyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da "Gladyatörler Kenti" olarak anılan Stratonikeia'da yapılan çalışmalarla 2 bin 200 yıllık gymnasium (spor okulu) eski ihtişamına kavuşuyor.

Yatağan ilçesi sınırlarında yer alan ve dünyanın en büyük mermer antik şehri olarak bilinen Stratonikeia'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Stratonikeia'daki 2 bin 200 yıllık "gymnasium"un kentteki en anıtsal yapılardan biri olduğunu söyledi.

Yapıda bütüncül bir koruma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Söğüt, "Antik dönemin en büyük gymnasiumunun kuzey kenarlarındaki yıkanma, yağlanma, pudralanma, torba odası ve genç erkekler odası gibi mekanları açığa çıkarıyoruz. Öğrencilerin hem fikri hem de bedeni eğitimlerini aldıkları yerlerin nasıl mekanlar olduğunu tespit ediyoruz." dedi.

Söğüt, bu alanın önündeki anıtsal sütunlardan oluşan sütun dizini ve portik (revak) kısmındaki uygulamaları da açığa çıkarma çalışmaları yaptıklarını ifade etti.