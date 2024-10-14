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        "Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu ayağa kaldırılıyor

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da "Gladyatörler Kenti" olarak anılan Stratonikeia'da yapılan çalışmalarla 2 bin 200 yıllık gymnasium (spor okulu) eski ihtişamına kavuşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:05
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        "Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu ayağa kaldırılıyor
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        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da "Gladyatörler Kenti" olarak anılan Stratonikeia'da yapılan çalışmalarla 2 bin 200 yıllık gymnasium (spor okulu) eski ihtişamına kavuşuyor.

        Yatağan ilçesi sınırlarında yer alan ve dünyanın en büyük mermer antik şehri olarak bilinen Stratonikeia'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

        Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Stratonikeia'daki 2 bin 200 yıllık "gymnasium"un kentteki en anıtsal yapılardan biri olduğunu söyledi.

        Yapıda bütüncül bir koruma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Söğüt, "Antik dönemin en büyük gymnasiumunun kuzey kenarlarındaki yıkanma, yağlanma, pudralanma, torba odası ve genç erkekler odası gibi mekanları açığa çıkarıyoruz. Öğrencilerin hem fikri hem de bedeni eğitimlerini aldıkları yerlerin nasıl mekanlar olduğunu tespit ediyoruz." dedi.

        Söğüt, bu alanın önündeki anıtsal sütunlardan oluşan sütun dizini ve portik (revak) kısmındaki uygulamaları da açığa çıkarma çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

        Gymnasiumda kazdıkları her alanda yeni bir verinin ve yeni bir buluntunun açığa çıktığını anlatan Söğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gymnasium sadece Stratonikeia'nın değil antik dönemin en büyük yapılardan birisi ve büyük bir öneme sahip. Çünkü Anadolu'da 2 bin 200 yıl önce Helenistik dönemin en gösterişli yapısı burada inşa edilmişti. Helenistik dönemde Mısır'da örnekleri görülen ve sonrasında Anadolu'da ilk örnekleri burada tespit edilen akantus (Antik Yunan mimarisinde sütun başlarını süslemek üzere kullanılan bir bitki figürü) yapraklarının olduğu gösterişli cephe düzenlemeleri ve taş işçiliği var. Milattan önce 2. yüzyılın ihtişamlı Korinth başlığının yarım ve tam olarak en güzel örneklerini burada bulduk. Burası bir mimari okul gibi."

        Gelecekteki hedeflerinin gymnasiumun kuzey duvarlarını ve önündeki sütunlarını kendi malzemesiyle ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Söğüt, gymnasium yanında bulunan Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyan Köy Meydanı'nda da restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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