Muğla'da çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Tepe Mahallesi'nde iki grup arasında sokakta yaşanan bıçaklı kavgayla ilgili Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan V.A, D.T. ve B.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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