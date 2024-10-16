Bodrum açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirdi.

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