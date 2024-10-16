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        Bodrum açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 23:07 Güncelleme: 16.10.2024 - 23:10
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        Bodrum açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirdi.

        Ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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