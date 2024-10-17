Bodrum'a iki kruvaziyerle 1204 yolcu geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Legend" ve "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyerlerle 1204 yolcu geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Legend" ve "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyerlerle 1204 yolcu geldi.
Bahamalar bayraklı 159 metrelik "Star Legend", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.
Kuşadası Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemide, çoğu ABD'li 201 yolcu ve 203 personel bulunduğu belirtildi.
Heraklion Limanı'ndan gelen Portekiz bayraklı 219 metrelik "Vasco Da Gama"da ise çoğu Alman 1003 yolcu ve 502 personelin yer aldığı belirtildi.
Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.
İlçeyi günübirlik ziyaret eden kruvaziyerlerden "Star Legend"in bir sonraki durağının Santorini Limanı, "Vasco Da Gama"nın ise Kuşadası Limanı olacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.