Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Muğla'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor

        Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Muğla'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

        480 personel, 77 araç, 93 arazöz, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı yangına müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek talepleri oldu.

        Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

        Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

        Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgenin sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        - "Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek taleplerimiz oldu"

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

        Menteşe'deki orman yangınına müdahale çalışmalarına katılan ekiplere ziyarette bulunan Akbıyık, ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        Jandarma, emniyet, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çalışmalara destek verdiğini belirten Akbıyık, "Yangın devam ediyor. Toplam 480 personel, 77 araç, 93 arazöz su tankeri, 17 iş makinesi, 12 hava aracı yangına müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek taleplerimiz oldu." dedi.

        Vali Akbıyık, Dalaman ve Menteşe'deki yangınların kuvvetli rüzgardan dolayı elektrik kaynaklı olduğunu düşündüklerini ancak araştırmaların devam ettiğini dile getirdi.

        Bölgede zarar gören çok sayıda yazlık ve binanın sahipleri büyük üzüntü yaşadı. Vali Akbıyık, mahalle sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras da yangının çıktığı mahallelere giderek çalışmaları inceledi, zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 21 Ekim'de başlayacak
        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 21 Ekim'de başlayacak
        Bakan Tunç: YouTuber olmuş gazeteciler, siz önce geçmişinize bakın
        Bakan Tunç: YouTuber olmuş gazeteciler, siz önce geçmişinize bakın
        Adalet Bakanı Tunç, Seydikemer'de cami, eğitim merkezi ve kütüphane açılışı...
        Adalet Bakanı Tunç, Seydikemer'de cami, eğitim merkezi ve kütüphane açılışı...
        Muğla'da orman yangınları; Milas'ta alevler kontrol altında, 2 ilçede müdah...
        Muğla'da orman yangınları; Milas'ta alevler kontrol altında, 2 ilçede müdah...
        Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Milas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Adalet Bakanı Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı'nın açılışında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı'nın açılışında konuştu: