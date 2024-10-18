GÜNCELLEME 2 - Muğla'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

480 personel, 77 araç, 93 arazöz, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı yangına müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek talepleri oldu.

Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

- "Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek taleplerimiz oldu"

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgenin sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Menteşe'deki orman yangınına müdahale çalışmalarına katılan ekiplere ziyarette bulunan Akbıyık, ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Jandarma, emniyet, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çalışmalara destek verdiğini belirten Akbıyık, "Yangın devam ediyor. Toplam 480 personel, 77 araç, 93 arazöz su tankeri, 17 iş makinesi, 12 hava aracı yangına müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek taleplerimiz oldu." dedi.

Vali Akbıyık, Dalaman ve Menteşe'deki yangınların kuvvetli rüzgardan dolayı elektrik kaynaklı olduğunu düşündüklerini ancak araştırmaların devam ettiğini dile getirdi.