Muğla'da intihar ettiği öne sürülen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, ilçede dün gece Mustafa A, arkadaşı Mutlu Yılmaz'ın Foça Mahalle'deki evinde tabancayla intihar ettiği ihbarında bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde intihar ettiği iddia edilen kişinin arkadaşı, cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

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