Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Durkadın D'ye çarptı.

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