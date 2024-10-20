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        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:54
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        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Sürücünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Durkadın D'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Durkadın D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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