"Explorer Of The Seas" gemisiyle Bodrum'a 3 bin 581 yolcu geldi

Gemi yolcuları gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Bahamalar bayraklı 275 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li 3 bin 581 yolcu ile 1204 personel bulunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explorer Of The Seas" kruvaziyeri ile 3 bin 581 yolcu geldi.

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