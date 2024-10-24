Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı koyda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

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