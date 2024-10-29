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        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde ve koy dışında yarışlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:39 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:47
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        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde ve koy dışında yarışlar gerçekleştirildi.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

        Organizasyonun ikinci gününde yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze seyir yapıp uygun rüzgarın çıkmasını beklerken, antrenman turları attı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, finişe gelmeye çalıştı.

        Koy içinde yarışan IRC grubundaki yatlar tek yarış yaparken, IRCCHR grubunda da iki yarış yapıldı.

        Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ikinci gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi.

        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü ile sona erecek.

        Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şunlar:

        IRC1: Lagertha-Sergei Musikhin

        IRC2: Rossko Racer-Timofey Zhbankov

        IRC3: St.Anna-Vlas Kadetov

        IRC4: Bogatyr-Igor Rytov

        IRC5: Zacapa-Selim Kakış

        IRC6: VMG Sail On-Doğukan Kandemir

        IRCCHR1: Deneb-Andrey Novikov

        IRCCHR2: Esen Mila-Oleg Kuragin

        IRCCHR3: Before Sunrise-Andrei Morozov

        IRCCHR4: Kaçamak-Olga Koriakova

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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