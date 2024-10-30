Volkan Konak ve Yaşar, Bodrum'da konser verdi
Volkan Konak ve Yaşar, Cumhuriyet'in 101. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Volkan Konak ve Yaşar, Cumhuriyet'in 101. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Bodrum Belediyesince ilçe merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde eş zamanlı fener alayı ve ardından konser düzenlendi.
Volkan Konak'ın Bodrum Belediye Meydanı'nda verdiği konsere binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi.
Turgutreis Mahallesi'nde de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında şarkıcı Yaşar, sevenleriyle buluştu.
Gece geç saatlere kadar süren konserde Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi.
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