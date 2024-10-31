Bodrum'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.
Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışma sonucunda güçlükle kontrol altına alınan yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye bölgede bekleyen sağlık ekibince müdahale edildi.
Öte yandan yangının otelin çatı katında kaynak yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.
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