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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:00
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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