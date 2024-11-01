Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Otmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, arazözler ile orman işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.