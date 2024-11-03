Bodrum FK-Alanyaspor maçının ardından

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın mücadelesinden ve oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımını tebrik ettiğini ifade etti.

Bundan önceki teknik direktör İsmet Taşdemir'e de teşekkür eden Demirel, "Çünkü gerçekten inanılmaz bir söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplininden kopmayan bir grup vardı bugün mücadelemde. 11 kişi de, 10 kişi de aynı şekilde mücadele etti. Bazen Ege'nin sakatlığı ve kramp girmesinden dolayı 9 kişiyle aynı şekilde mücadele ettiler." dedi.