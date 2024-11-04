Muğla'da gönüllü gençler okullarda çömlekçilik eğitimi veriyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ve sanat eğitmenleri okullarda çömlekçilik sanatını çocuklarla buluşturuyor.

Toki Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulunda yapılan atölye çalışması ile eğitmenler çocukların yaşayarak öğrenmesi için etkinlik düzenlendi.

Çocukları çamurla temas ettirerek öğrenme, duygusal bütünleme ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan gönüllü gençler bu sayede çocukların, kendilerine güven ve yapabilme becerilerini geliştiriyor.