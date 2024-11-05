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        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:31
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        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından hareket halindeyken durdurulan lastik bottaki 15'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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