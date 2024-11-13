Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi çadırda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:44 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi çadırda ölü bulundu.

        Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisinde çadırda kalan bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, çadırdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin Ümit Suratlı'ya ait olduğu tespit edildi.

        Suratlı'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Öte yandan, aynı bölgedeki bir diğer çadırda kalan Erkan Tüzün'ün (46) de zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğu belirtildi.

        Tüzün'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da ateşe verdiği markette yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öl...
        Bodrum'da ateşe verdiği markette yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öl...
        Bodrum'daki market yangında ölü sayısı 2'ye çıktı
        Bodrum'daki market yangında ölü sayısı 2'ye çıktı
        Bodrum FK'nın gözü Galatasaray'da
        Bodrum FK'nın gözü Galatasaray'da
        Muğla'da İlknur Çetin'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Muğla'da İlknur Çetin'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Bodrum FK'da Ege Bilsel'e milli davet
        Bodrum FK'da Ege Bilsel'e milli davet