Muğla'da bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi çadırda ölü bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi çadırda ölü bulundu.
Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisinde çadırda kalan bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çadırdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin Ümit Suratlı'ya ait olduğu tespit edildi.
Suratlı'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, aynı bölgedeki bir diğer çadırda kalan Erkan Tüzün'ün (46) de zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğu belirtildi.
Tüzün'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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