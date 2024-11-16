Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu’nun startı verildi.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganı ile düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla koşulmaya başlandı.

Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 1000 sporcunun yarıştığı Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu'nun 76K, 48K, 30K ve 16K startını Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris Gençlik Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel verdi. Atatürk Meydanı’ndan start alan koşucular, Mezargediği ve Yeşil Belde ile Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçip yarışı yine Marmaris sahilinde bitirecek.