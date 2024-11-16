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        Fethiyeli lise öğrencileri yemek yarışmasında Türkiye birincisi oldu

        Antalya'da düzenlenen GastroAntalya Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'na katılan lise öğrencileri Yasin Kubat, Eren Cesur ve Medine Çınar okullarına "Yılın En İyi Lisesi" ödülünü kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:30
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        Fethiyeli lise öğrencileri yemek yarışmasında Türkiye birincisi oldu
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        Antalya'da düzenlenen GastroAntalya Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'na katılan lise öğrencileri Yasin Kubat, Eren Cesur ve Medine Çınar okullarına "Yılın En İyi Lisesi" ödülünü kazandırdı.

        Etkinlikte, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri hünerlerini sergiledi.

        Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde yarışan Medine Çınar, birinci oldu.

        Pratik Gençler Pizza ve Pide kategorisinde Eren Cesur ikinciliği elde etti.

        Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek kategorisinde yarışan Aran Karatay ve Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Makarna kategorisinde yarışan Yusuf Efe Sönmezler ise üçüncülüğü kazandı.

        Öğrencilerin performansı okullarına "Yılın En İyi Lisesi" ödülünü kazandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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