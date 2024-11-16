Fethiyeli lise öğrencileri yemek yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek kategorisinde yarışan Aran Karatay ve Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Makarna kategorisinde yarışan Yusuf Efe Sönmezler ise üçüncülüğü kazandı.

Pratik Gençler Pizza ve Pide kategorisinde Eren Cesur ikinciliği elde etti.

Antalya'da düzenlenen GastroAntalya Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'na katılan lise öğrencileri Yasin Kubat, Eren Cesur ve Medine Çınar okullarına "Yılın En İyi Lisesi" ödülünü kazandırdı.

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