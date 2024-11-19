Muğla'da 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu kapsamda, hakkında iki ayrı suçtan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.M'nin (29) ilçede olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.