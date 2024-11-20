2. Fethiye Film Festivali başladı

Kısa ve uzun metrajlı filmlerin gösteriminin yapılacağı festivalde, kurmaca, deneysel, belgesel, canlandırma ve komedi kategorilerindeki filmler seyirciyle buluşacak.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Canan Tor, Yeşilçam film afişleri sergisinin sosyal medya üzerinden aldığı geri dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Fethiye Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapıldı.

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