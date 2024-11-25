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        Fethiye'de "Keçehane" hizmete açıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Keçehane" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:26
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        Fethiye'de "Keçehane" hizmete açıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Keçehane" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi ile Fethiye Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen "Gelecek Turizmde" programı kapsamında İncirköy Mahallesi'nde Keçehane yapıldı.

        Keçehanede, yün yıkama, tarama, eğirme ve doğal kök boyalarla yün boyama, masa üstü tezgahlarında dokumalar yapılacak.

        Projeyle, kadınların el emeğiyle hayat bulacak üretimlerle yerel kültürün canlandırılması ve kadın istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İletişim Uzmanı Deniz Tapan, yaptığı konuşmada, turizmi 12 aya yayma, farklı rotalar ortaya çıkartma konularının önemli olduğunu söyledi.

        Sürdürebilir turizmle hem çevresel etkilerin en aza indirildiğini aynı zamanda sosyal refahı artırmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Tapan, "Bugüne kadar Gelecek Turizm'de kapsamında Fethiye'deki projeyle 20 projeyi desteklemiş olacağız. Fethiye'de hayat geçirilen Keçehane ile bölgenin önemli bir somut olmayan mirası olarak nitelendirdiğimiz keçenin hem yeniden hayat bulması hem de kadınlara geçim kaynağı haline gelmesi anlamında bir fayda yaratmış oluyoruz." dedi.

        Anadolu Efes Kurumsal İletişim, İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü Selda Susal Saatçi de turizmin iklim krizinden etkilenen bir sektör olduğunu söyledi.

        Sürdürülebilir turizm modellerinin geliştirilebilmesinin önemli olduğunu ifade eden Saatçi, "Ülkemizde gizli kalmış değerleri nasıl gün yüzüne çıkarabiliriz? Nasıl değer yaratabilir nasıl yerel ekonomilerin kalkınmasına, özellikle kadının güçlenmesine destek olabiliriz? Bu misyonla çalışıyoruz. Son dönemlerde sürdürülebilir turizm dünyada önemli bir trend haline geldi. Önümüzdeki 12 ay içerisinde seyahat edeceklerin yüzde 75'i artık sürdürülebilir turizm imkanlarını araştırıyor. Her 10 kişiden 7'si sürdürülebilir turizmi deneyimlediyse artık günlük hayatına da sürdürülebilirliği merkezine koymaya başlıyor ve bu konuyla ilgili farkındalık yaratması açısından çok önemli." diye konuştu.

        Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca ise keçenin koyun ve keçi yününden üretilen tamamen doğal ve sağlıklı bir malzeme olduğunu vurguladı.

        Yörüklerde keçenin, çadırlardan giysilere, yorganlardan halılara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu dile getiren Karaca, "Keçe, doğayla kurulan bağın simgesidir. Çevre dostu ve uzun ömürlüdür. Sürdürülebilir bir yaşam tarzının temsilcisidir. Hava geçirgenliği sağlar." ifadelerini kullandı.

        Ulusal ve uluslararası gençlik ve yetişkin deneyim kamplarının oluşturulacağını belirten Karaca, Fethiye’de turizmi 12 aya yayarak yerel kalkınmayı sağlamanın önemli hedef olduğunu vurguladı.

        Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli ise geleneksel ürünlerin tekrar üretilmesi, yaygınlaştırılması konusunda da yapılan çalışmalarda özellikle kooperatiflerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

        Bolelli, keçehaneyle geleneksel bir ürünün daha tekrar hayata geçirileceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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