Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeşilova ve Bozburun Mahallesi sakinlerinin de ekiplere destek verdiği, kontrol altına alınan yangında yaklaşık 8 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangına, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

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