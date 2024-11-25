Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman dışı makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman dışı makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Yeşilova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangına, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yeşilova ve Bozburun Mahallesi sakinlerinin de ekiplere destek verdiği, kontrol altına alınan yangında yaklaşık 8 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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