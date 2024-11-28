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        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:11
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        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Alınan bilgiye göre, Saygan'ın ilçedeki arazisinde bulunan yapılar ve yeşil alanların durumuna ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

        Yapılan incelemede, Bodrum Belediyesinin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği belirlendi.

        İncelemede ayrıca "ağaç rölöve paftasında" belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı, parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı tespit edildi.

        Yine projeye göre 50 santimetrelik taş olarak planlanan duvarların, tuğlayla inşa edildiği, tuğla duvarların üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı kayda geçirildi.

        İl Müdürlüğünün, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesine "uyarı yazısı" gönderdiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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