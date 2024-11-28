Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Saygan'ın ilçedeki arazisinde bulunan yapılar ve yeşil alanların durumuna ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede, Bodrum Belediyesinin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği belirlendi. İncelemede ayrıca "ağaç rölöve paftasında" belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı, parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı tespit edildi.