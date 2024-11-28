Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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