Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 21:02 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mücadele oynanıyor!
        Mücadele oynanıyor!
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Lübnanlılar evlerine döndü
        Lübnanlılar evlerine döndü
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Fethiye'de hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
        Fethiye'de hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
        Şarkıcı Suavi'nin arazisinde kesilen ağaçlarla ilgili inceleme
        Şarkıcı Suavi'nin arazisinde kesilen ağaçlarla ilgili inceleme
        Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları başladı
        Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları başladı
        Bodrum FK teknik ekibi ve futbolcular yemekte bir araya geldi
        Bodrum FK teknik ekibi ve futbolcular yemekte bir araya geldi
        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme b...
        Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme b...
        Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü