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        Muğla açıklarında sürüklenen fiber teknedeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen fiber teknedeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 19:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:58
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        Muğla açıklarında sürüklenen fiber teknedeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen fiber teknedeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekipleri, fiber teknedeki 7'si çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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