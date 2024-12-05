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        Muğla'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 21:46 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:46
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        Muğla'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ziya E'nin kullandığı 48 E 3132 plakalı motosiklet Arsa Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ziya E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ziya E'nin cenazesi, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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