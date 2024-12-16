Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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