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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:05
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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

        B.K. yönetimindeki 07 US 690 plakalı otomobil, Döğüşbelen Kavşağı'nda S.K. idaresindeki 48 RL 963 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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