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        AK Parti Muğla İl Başkanlığına atanan Haluk Laçin görevine başladı

        AK Parti Muğla İl Başkanlığına atanan Haluk Laçin, görevi Gültekin Akça'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:03
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        AK Parti Muğla İl Başkanlığına atanan Haluk Laçin görevine başladı
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        AK Parti Muğla İl Başkanlığına atanan Haluk Laçin, görevi Gültekin Akça'dan devraldı.

        AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Laçin, hizmetlerinden dolayı Akça ve yönetimine teşekkür etti.

        Yarın sabahtan itibaren var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Laçin, "Bu bir bayrak değişimi. Bugün burada AK Parti’de geçmiş dönemde birlikte görev yaptığım arkadaşlarımız var. Ben 2003’ten bu yana AK Parti davasına hizmet ettim. Yarın sabahtan itibaren Muğla'mızı karış karış gezeceğiz. Ben partide her kademede görev aldım. Allah bugün de bize il başkanlığı görevini nasip etti. Bu görevler gelip geçici, bayrak alıp devrettiğimiz yerlerdir. " dedi.

        Laçin, tüm ekibi ile ilçelerde seferberlik yapacaklarını anlatarak, hizmet partisi olduklarını unutmayacaklarını kaydetti.

        21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'ya geleceğini vurgulayan Laçin, tüm vatandaşları davet etti.

        Görevi devreden Akça da Laçin'i tebrik ederek başarılar diledi.

        Devir teslim törenine, AK Parti genel merkez koordinatör milletvekilleri Salih Çetinkaya, İbrahim Aydın, Selim Gültekin, Hakan Kahtalı, Ahmet Sami Ceylan, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, ilçe başkanları, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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