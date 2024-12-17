AK Parti Muğla İl Başkanlığına atanan Haluk Laçin görevine başladı

AK Parti Muğla İl Başkanlığına atanan Haluk Laçin, görevi Gültekin Akça'dan devraldı.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Laçin, hizmetlerinden dolayı Akça ve yönetimine teşekkür etti.

Yarın sabahtan itibaren var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Laçin, "Bu bir bayrak değişimi. Bugün burada AK Parti’de geçmiş dönemde birlikte görev yaptığım arkadaşlarımız var. Ben 2003’ten bu yana AK Parti davasına hizmet ettim. Yarın sabahtan itibaren Muğla'mızı karış karış gezeceğiz. Ben partide her kademede görev aldım. Allah bugün de bize il başkanlığı görevini nasip etti. Bu görevler gelip geçici, bayrak alıp devrettiğimiz yerlerdir. " dedi.