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        Bodrum açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 23:56 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:02
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        Bodrum açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından lastik bottaki 13'ü çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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