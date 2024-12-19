Fethiye Kalesi kazısından çıkan buluntular 2 bin 600 yıl öncesine ışık tutuyor

ALİ RIZA AKKIR- Muğla'da, Fethiye Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan ve laboratuvar ortamında incelenen heykel başı, takı, ok ucu, seramik kap, sikke ve iskelet gibi buluntuların, kalenin varlığını 2 bin 600 yıl öncesine kadar tarihlendirme imkanı sağladığı bildirildi.

İlçenin Kesikkapı Mahallesi'ndeki kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 3 yıl önce başlatılan kazı çalışması, Muğla Valiliği, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Müzesi iş birliğiyle sürüyor.

Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda süren kazıda, son olarak ortaya çıkan heykel başının yanı sıra çok sayıda takı, ok ucu, seramik kaplar, sikkeler ve iskeletler bulundu. Kazı evinde kurulan laboratuvarda, alanında uzman kişiler tarafından incelenen, restoresi yapılan ve kayda alınan materyaller, kalenin 2 bin 600 yıllık tarihinin aydınlatılmasını sağlıyor.

Fethiye Kalesi Kazısı Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, 2024'te surların bulunduğu üst kısım ile aşağı kale bölümünde kazı çalışmasının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Kazılar sırasında çoğunluğu Menteşeoğulları ve Osmanlı Dönemi'ne ait yapı kalıntılarına ulaşıldığını anlatan Pektaş, "Yüzlerce diyebileceğimiz sikke, seramik, takı veya mezar buluntularına ulaştık. Bu yıl özelikle arkeolojik kazılarda ortaya çıkardığımız mekanların niteliği ve buluntular açısından oldukça verimli bir dönem geride kaldı." dedi.

Pektaş, kazılarda ele geçen materyallerin kale ve kentin tarihi açısından bilgiler sunduğunu vurguladı. - "Fethiye Kalesi Arkaik Döneme kadar tarihleniyor" İncelemesi süren buluntulardan Fethiye Kalesi'nin varlığının Arkaik Döneme kadar uzandığının anlaşıldığını bildiren Pektaş, şunları kaydetti: "Buradaki Arkaik dönem bulguları milattan önce 6. yüzyıldan itibaren. Yaklaşık 2 bin 600 yıl öncesi. Kaledeki sikkeler halkın kullandığı sikkelerdir ama Fethiye, Bizans ve Türk devrinde Doğu Akdeniz ticareti için önemli noktalar arasında. Çıkan buluntular, Bizans döneminde başlayıp Menteşe ve Osmanlı döneminde kullanılan kaleden çok önceki dönemlere aittir. Aşağı surlarda tiyatronun ortaya çıkması da bunu gösteriyor. Tiyatro, burada yaşamın olduğunu gösteriyor zaten. Bu eserlerin temizlik, bakım ve onarımları kazı evimizdeki laboratuvarımızda yapılıyor. Daha sonra kataloglama ve tarihlendirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Eserlerin değerlendirilme süreci en az kazı kadar önemli. Bazı buluntular adeta bir lego yapar gibi parça parça birleştiriliyor. Müzede sergilenme değerinde olanlar da arkeoloji müzesine teslim ediliyor. Bu da titiz bir çalışma gerektiriyor. Bulgular, Fethiye tarihinin alt yapısına önemli katkı sağlayan tarihi veri olmasının yanı sıra görselliği ile de ilçemiz için önemli bir değer oluşturuyor."