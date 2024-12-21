Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan Kongresi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki yatırımlara ilişkin, "Sağlıkta, içinde şehir hastanemizin de olduğu 12 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Muğla'da 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor." dedi.

Erdoğan, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Muğlalıların üretmenin, emeğin, kazanmanın, paylaşmanın kıymetini bildiğini vurguladı.

Muğla'nın aynı zamanda tarımıyla, ormanıyla, deniziyle, turizmiyle Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz de fırsat buldukça Cumhurbaşkanlığımızın Okluk Koyu'ndaki tesisine gelerek Muğla'nın güzelliklerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kendimizi bir anlamda fahri Muğlalı da sayıyoruz." diye konuştu.

Muğla'nın muhteşem bir potansiyele sahip olduğuna ve hizmetin, yatırımın, desteğin en üst düzeyini hak ettiğine değinen Erdoğan, "İşimiz hizmet, gücümüz millet" diyerek 22 yıldır her alanda Muğla'yı geliştirmenin, güçlendirmenin peşinde olduklarını dile getirdi. Güncellenmiş değerlerle Muğla'ya 22 yıl içerisinde yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muğla'ya son 22 yılda güncellenmiş değerli toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Muğla'ya 302 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Adalette 3 milyar lira, eğitimde 23 milyar lira, gençlik ve sporda 5 milyar lira, sosyal yardımlarda 34 milyar lira, sağlıkta 8 milyar lira, çevre ve şehircilikte 36 milyar lira yine bu alanda 8 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 57 milyar lira, tarım ve ormanda 47 milyar lira, sanayi ve teknolojide 1 milyar lira yatırım, 4 milyar lira destek, enerjide 67 milyar, kültür ve turizmde 7 milyar, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle 13 milyar liralık hizmet ve eseri şehrimize kazandırdık."

- İnşasına devam edilen spor tesisleri Erdoğan, Marmaris'e yapılacak 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu ve gençlik merkezi ile tenis kortlarının inşasına devam edildiğini bildirdi. Menteşe ilçesine inşa edilecek 6 bin seyirci kapasiteli stadyum ve tartan atletizm pisti yapımı için bu ayın 26'sında ihaleye çıkılacağını ifade eden Erdoğan, ayrıca Bodrum Stadı ve Salonu için arazi çalışmasının, Fethiye Stadı için de proje çalışmalarının tamamlandığını belirterek,"İnşallah bu projelerin de ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlıkta, içinde şehir hastanemizin de olduğu 12 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Muğla'da 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Yatağan ve Seydikemer millet bahçelerimiz açılışa hazır hale geldi. Dalaman, Ula'da Akyaka, Köyceğiz ve Ortaca'da Sarıgerme millet bahçelerimizin projelendirme çalışmaları devam ediyor. Tarihi Dalaman Köprüsü'nün yapımını bu hafta tamamladık. Muğla Kaleyolu üzerindeki çalışmalarımızı ve Yalıkavak yolunu 2025'te, Seydikemer, Kalkan ve Didim-Milas yolunu 2026'da, Söğüt-Seydikemer arasını 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu olayı büyütmeye, güçlendirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz."

AK Parti Muğla İl Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Kongrelerini yapan Burdur, Hatay, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kilis, Tunceli, Osmaniye, Zonguldak'taki yol ve dava arkadaşlarıma da yeni yönetimlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kongrelerimizde görev alan tüm arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Notlar AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'ne, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da katıldı. AK Parti Muğla Gençlik Kolları üyeleri, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ve insansız hava araçlarının fotoğrafının yer aldığı, "Siz rüyalar aleminde biz Türkiye Yüzyılı hedeflerinde" yazan pankart açtı.