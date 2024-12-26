BGC'den Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'e "hayırlı olsun" ziyareti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Eren Ayhan ile yönetimi, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Behçet İşlek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İşlek, ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Basının toplumun aydınlatılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden İşlek, "Adliyemizin kapıları her zaman şeffaf ve adil bir şekilde topluma hizmet için açıktır. Bodrum'daki görevimiz süresince, basın mensuplarımızla sağlıklı bir iletişim sürdüreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Ayhan da basın mensupları olarak Bodrum'da toplumu sağlıklı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyledi. Bu süreçte, hukuk ve adaletin temsilcisi olan adliye kurumuyla güçlü bir iletişim ve işbirliği içinde olmayı önemsediklerini belirten Ayhan, İşlek'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.