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        Muğla'da sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları başladı

        Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:13
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        Muğla'da sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları başladı
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        Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        Mülayim, gazetecilere, uygulama çerçevesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin hastanelerle dijital olarak entegre olacağını, sistem sayesinde aile hekimlerinin INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebileceğini söyledi.

        Hastaların, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebileceğini anlatan Mülayim, sonuçların ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebileceğini kaydetti.

        Uygulamanın hem hastaya hem de hekime kolaylık sağlayacağını ifade eden Mülayim, şunları söyledi:

        "Aile hekimleri, kendisine kayıtlı hastasını muayene veya değerlendirmesi sonucunda hastaneye yönlendirilmesine karar verdiğinde kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecektir. Oluşturulan not bilgisi, hastanedeki hekimler tarafından görüntülenebilecektir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastaları veya doğrudan hastaneye başvuran hastaları değerlendirdikten sonra sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden aile hekimine geri bildirim notu yazabilecektir. Aile hekimleri ise bu geri bildirim notlarını kendi sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden görüntüleyebilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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