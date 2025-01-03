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        Muğla'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:14
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        Muğla'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Emre K. idaresindeki 07 VL 093 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş yolu Çırpı mevkisinde şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki ağacı kırarak durabilen otomobilde sürücü ile Ümitcan Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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