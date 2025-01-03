Muğla'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Emre K. idaresindeki 07 VL 093 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş yolu Çırpı mevkisinde şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki ağacı kırarak durabilen otomobilde sürücü ile Ümitcan Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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