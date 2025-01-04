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        Muğla'da sağanak etkili oluyor

        Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:44 Güncelleme: 04.01.2025 - 18:12
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        Muğla'da sağanak etkili oluyor
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        Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Datça ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

        Kazım Yılmaz Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

        İlçede bazı tarım alanları su altında kalırken, bazı kümes hayvanları da telef oldu.

        Datça Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, ilçede sağanağın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Ekiplerin teyakkuz halinde çalıştığını dile getiren Atıcı, "Gece boyunca yağış olacak. Dere kenarında ve kot altında oturan vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olurlarsa iyi olacak." dedi.

        İskele Mahallesi Muhtarı Meri Bora, mahallede bazı evlerde su baskını oluştuğunu, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Öte yandan, sağanağın etkili olduğu Bodrum ilçesinde de ekipler olası su baskınlara karşı tedbir alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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