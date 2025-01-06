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        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, 9 aylık görev sürecini değerlendirdi

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris Belediyesi batmış, batırılmış. Belediye gerçekten zor durumda. En verimli şekilde bütçe ve personel yönetimiyle hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:55 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:57
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        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, 9 aylık görev sürecini değerlendirdi
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        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris Belediyesi batmış, batırılmış. Belediye gerçekten zor durumda. En verimli şekilde bütçe ve personel yönetimiyle hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

        Başkan Ünlü, 2024 yılında göreve geldikten sonraki 9 aylık belediye çalışmaları hakkında Meclis Toplantı Salonu'nda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

        Birimlerin 2024 yılı faaliyetlerini aktaran Ünlü, mahalle yolları, halk plajları, peyzaj düzenlemeleri yaptıklarına değinirken, Temiz İşleri Müdürlüğü'nün 56 bin ton evsel atık 9 bin 500 ömrünü tamamlanmış lastik topladığını bildirdi.

        2018 yılından itibaren plansız kalan Armutalan, Camiavlu ve Sinam mahallelerinin imar planlarının askıya çıktığı ve bir ay boyunca askıda kalacağını belirten Ünlü, yaklaşık 7 yıldır plansız kalan mahallelerin plana kavuşacağını dile getirdi.

        Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünlü, belediye personellerinin işten çıkarıldığı ile ilgili sorusu üzerine göreve geldiklerinde 900 personeli olan belediyeden istifa ve emeklilik gibi nedenlerle 100 kişinin ayrıldığını kendilerinin kimseyi işten çıkarmadığını vurguladı.

        Belediyenin yeni işçi ve personel alımı yapmadığına dikkati çeken Ünlü, "Belediyenin personel alacak yasal durumu ve ekonomik gücü yok. İmkanı yok. Bir personel dahi alamayız. Marmaris Belediyesi batmış, batırılmış. Belediye gerçekten zor durumda. En verimli şekilde bütçe ve personel yönetimiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Marmaris’i daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Belediyeyi düzlüğe çıkarana kadar çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

        Ünlü, belediyenin borç durumuyla ilgili de soruya yanıt verirken mevcut durum itibarıyla 567 milyon lira borçlarının bulunduğunu göreve geldiklerinden itibaren 9 aylık dönemde 125 milyon lira borç ödemesi yaptıklarını kaydetti.

        Belediyenin bazı taşınmaz mallarının satışını yapmaya mecbur olduklarını aktaran Ünlü, Ocak ayında birkaç parça taşınmazın satışı için ihaleye çıkacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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