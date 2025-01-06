Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, 9 aylık görev sürecini değerlendirdi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris Belediyesi batmış, batırılmış. Belediye gerçekten zor durumda. En verimli şekilde bütçe ve personel yönetimiyle hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Başkan Ünlü, 2024 yılında göreve geldikten sonraki 9 aylık belediye çalışmaları hakkında Meclis Toplantı Salonu'nda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

2018 yılından itibaren plansız kalan Armutalan, Camiavlu ve Sinam mahallelerinin imar planlarının askıya çıktığı ve bir ay boyunca askıda kalacağını belirten Ünlü, yaklaşık 7 yıldır plansız kalan mahallelerin plana kavuşacağını dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünlü, belediye personellerinin işten çıkarıldığı ile ilgili sorusu üzerine göreve geldiklerinde 900 personeli olan belediyeden istifa ve emeklilik gibi nedenlerle 100 kişinin ayrıldığını kendilerinin kimseyi işten çıkarmadığını vurguladı.

Belediyenin yeni işçi ve personel alımı yapmadığına dikkati çeken Ünlü, "Belediyenin personel alacak yasal durumu ve ekonomik gücü yok. İmkanı yok. Bir personel dahi alamayız. Marmaris Belediyesi batmış, batırılmış. Belediye gerçekten zor durumda. En verimli şekilde bütçe ve personel yönetimiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Marmaris’i daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Belediyeyi düzlüğe çıkarana kadar çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.