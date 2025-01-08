Muğla'da gönüllü gençler sokak hayvanları için mama kabı yaptı

Gönüllü gençlerden İsmail Karan, gazetecilere, kış aylarında sokak hayvanları için yaptıkları mama kaplarına su ve mama koyarak hayvanların kolayca ulaşmasını sağladıklarını söyledi.

Çocukların ve gençlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesinin hedeflendiği etkinlikte, mama kapları yapıldı.

Etkinlik sırasında hayvanların yaşam alanları ve korunmalarına yönelik eğitimler de verildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak görev alan gençler sokak hayvanları için mama kapları yaparak ihtiyaç duyulan bölgelere dağıttı.

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