Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Polat'tan hakem ve transfer çalışmaları açıklaması:

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "hakem hataları ve transfer çalışmalarına" dair açıklamalarda bulundu.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmayla ilgili hakem kararlarına dikkati çekerek "Son haftalarda yaşanan hakem hataları takımı olumsuz etkiledi. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit koşullarda yarışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.