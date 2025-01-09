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        Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Polat'tan hakem ve transfer çalışmaları açıklaması:

        Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "hakem hataları ve transfer çalışmalarına" dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:16
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        Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Polat'tan hakem ve transfer çalışmaları açıklaması:
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        Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "hakem hataları ve transfer çalışmalarına" dair açıklamalarda bulundu.

        Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmayla ilgili hakem kararlarına dikkati çekerek "Son haftalarda yaşanan hakem hataları takımı olumsuz etkiledi. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit koşullarda yarışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Transfer çalışmalarının sürdüğünü de belirten Polat, "Ligdeki hedefler doğrultusunda doğru oyuncuları kadroya katmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Transfer konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda takıma katkı sağlayacak doğru isimleri kadromuza katacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle bu süreçleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

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