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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 12.01.2025 - 09:33
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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, O.G. ve D.O'nun konakladığı aparta düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği "Uçak" ile arama yapıldı.

        Odada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 550 lira ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

        Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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