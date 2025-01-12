Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Odada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 550 lira ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, O.G. ve D.O'nun konakladığı aparta düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği "Uçak" ile arama yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.