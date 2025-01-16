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        Bodrum'da hafriyat kamyonları denetlendi

        Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat sezonuyla artan şikayetler üzerine hafriyat kamyonlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:39 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:41
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        Bodrum'da hafriyat kamyonları denetlendi
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        Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat sezonuyla artan şikayetler üzerine hafriyat kamyonlarını denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaat sezonunda denetimlerini artıran ekipler, çevre ve yol temizliğini sağlamak amacıyla yolları kirletenlere yönelik yaptırımlar uyguladı.

        Ekipler, inşaat sezonunun başladığı 1 Kasım'dan bu yana ilçe genelindeki denetim ve uygulamalarda, 253 firma ve şahsa 5 milyon 742 bin 882 lira ceza kesti.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yerel yönetim olarak çevrenin ve doğanın korunmasıyla ilgili sorumluluklarını yaptıkları denetimlerle yerine getirdiklerini belirtti.

        Kenti, doğayı ve geleceği korumak, kenti gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için özveriyle çalıştıklarını aktaran Mandalinci, "Zabıta ekiplerimiz, çevreyi kirletenlere karşı etkili bir denetim sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların caydırıcı olmasını umuyoruz. Bodrum'un geleceğini korumak için gereken tüm önlemleri almak konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

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