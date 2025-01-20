Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bodrum'da yakalandı

Öte yandan Michael Lindström'e yardım eden Türk asıllı İsveç vatandaşı S.M.B. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Tilkicik Koyu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "ateşli silah ve patlayıcı bulundurma" ve "cinayet" suçlarından kırmızı bültenle aranan Michael Lindström'un, Fas'tan uçakla İstanbul'a oradan da Milas-Bodrum Havalimanı'na geldiği bilgisine ulaştı.

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