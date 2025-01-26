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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 26.01.2025 - 18:50
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GreyBeton Bodrum

        Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

        Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed (Dk. 76 Celal Dumanlı), Okita (Dk. 83 Bardhi), Seferi (Dk. 64 Dimitrov), Puscas (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar)

        ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Emre Akbaba (Dk. 90+2 Hüseyin Maldar), Halil Akbunar (Dk. 61 Yalçın Kayan), Vezo, Emre Mor (Dk. 90+2 Hamza Akman), Ampem, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Umut Meraş (Dk. 46 Caner Erkin)

        Gol: Dk. 13 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Claro, Dk. 59 Halil Akbunar, Dk. 75 Berke Özer, Dk. 77 Melih Kabasakal, Dk. 77 Ampem, Dk. 89 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor), Dk. 56 Ege Bilsel, Dk. 90+6 Celustka (Sipay Bodrum FK)

        MUĞLA

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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