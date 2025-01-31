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        Fethiye'de 19 yıl önce kaybolan kızı öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıldır haber alınamayan kızı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:50
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        Fethiye'de 19 yıl önce kaybolan kızı öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıldır haber alınamayan kızı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.

        Geçen sene farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili aranan 1 şüphelinin ise 2011'den bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

        Öte yandan ekipler, faili meçhul dosyalarının çözülmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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