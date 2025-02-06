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        Bodrum'da fırtına nedeniyle yelkenli tekne kıyıya sürüklendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne kıyıya sürüklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:59 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:59
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        Bodrum'da fırtına nedeniyle yelkenli tekne kıyıya sürüklendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne kıyıya sürüklendi.

        İlçede iki gündür etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Turgutreis Mahallesi açıklarında demirli bulunan yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne kıyıya sürüklendi.

        Sahilde yan yatan teknede hasar oluştu. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

        Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, sahildeki bazı iskeleler dalgalardan olumsuz etkilendi. Bazı evlerin önünde bulunan masa ve sandalyeler sürüklenerek zarar gördü.

        Bodrum Belediyesi ekipleri ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı müdahale edebilmek için devriye ve nöbet sistemi başlattı.

        Ekipler, devrilen ağaç ve kırılan ağaç dallarıyla ilgili çalışma yaptı.

        Öte yandan rüzgarı fırsat bilen bazı adrenalin tutkunları denizde uçurtma sörfü yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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