Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan bir teknenin denizde sürüklendiği ve Kızılada açıklarında olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
KIYEM-5 botuyla çekilerek Karagözler Mahallesi kıyısına yanaştırılan teknedeki 2 kişinin kurtulması sağlandı.
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